Havada iki ayrı trajik kaza: 25 ölü
İlki Suudi Arabistan'da diğeri ise Fransa'da havada meydana gelen iki ayrı kazada 25 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük petrol ihracatçısı şirketi Aramco'ya ait bir helikopter Ras Tanura kentinde düşerek 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Enerji Bakanlığı, kazanın sabah erken saatlerde gerçekleştiğini açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, Fransa'nın doğusundaki Meurthe-et- Moselle vilayetinde de benzer bir kaza yaşandı. Nancy-Essey havalimanından kalkan ve 10 paraşütçü ile pilotun bulunduğu sivil uçak, Tomblaine yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez olay yerine gitti. Düşüşün nedeni henüz belli değil.