Havada iki facia: 18 ölü

ABD ile Brezilya'da dün yaşanan uçak ve helikopter kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütçüleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kansas City'nin güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarına düşen uçağın bir tarlada parçalanarak alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da da iki helikopter havada çarpıştı. Recreio dos Bandeirantes bölgesindeki kaza sonucu bir otoparka düşen ilk helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza alınından yaklaşık 100 metre ileriye düşen ikinci helikopterin pilotunun da öldüğü belirtildi.