Havada İran alarmı

Ortadoğu'da ABD-İsrail ve İran arasında gerginlik ABD Başkanı Donald Trump'ın Pasifik'teki uçak gemisi filosunun Körfez'e doğru harekete geçtiğini açıklamasından sonra yeniden yükseldi. İsrail medyası, bölgedeki askeri hareketlik sürerken, İran'ın muhtemel bir ABD saldırısına karşı ülkelerine "önleyici saldırı" düzenleyebileceğinden endişe edildiğini belirtti. İsrail, İran ve bölgedeki ülkeler alarma geçerken Avrupalı bazı havayolu şirketlerinin bölge ülkelerine uçuşlarını iptal etmesi tansiyonu daha da artırdı.

ART ARDA GELEN İPTALLER

Başta Lufthansa, British Airways, Air France ve KLM gibi havayolu şirketleri İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a seferlerini iptal etti veya geçici olarak askıya aldı. Yapılan açıklamaya göre Fransa'ya ait Air France havayolu şirketi Dubai ve Tel Aviv'e, İngiltere'ye ait British Airways havayolu şirketi Dubai'ye gerçekleşecek akşam uçuşu seferini, Hollanda'ya ait KLM havayolu şirketi ise İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık'a yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

STRATEJİK UYARI

Gerginlik ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos dönüşü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı "Uçak gemisi saldırı filomuz Körfez'e doğru yola çıktı. Belki kullanmak zoprunda kalmayız. İran ile konuşmaya açığım" sözlerinden sonra Oratdoğu'da gerilim yeniden had safhaya çıktı.

İran ise Trump'ın açıklamalarına Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un yaptığı "Her ihtimale hazırız. Ellerimiz tetikte" diyerek yanıt verdi. Amerikan medyası ise bu hamlenin askeri saldırıdan çok ABD'nin İran'a karşı müzakerelerde elini güçlendirmeye yönelik stratejik bir uyarı niteliği taşıdığı yorumunda bulunuyor.

ABD UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBU KÖRFEZ'E İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş gemilerinin "her ihtimale karşı" İran yönünde ilerlediği açıklamasının ardından Batı medyası, ABD yönetimindeki kaynaklara dayandırdığı haberde, aralarında USS Abraham Lincoln'un da bulunduğu ABD uçak gemisi saldırı grubunun önümüzdeki günlerde Ortadoğu bölgesine ulaşacağını bildirdi. Medyaya konuşan bazı uzmanlar, askerlerin yeniden konuşlandırılmasının tamamen savunma amaçlı olabileceğini kaydederken bazıları da bu konuşlandırmanın Trump yönetimi ile İran arasındaki artan gerilimlerle bağlantılı olduğunu belirtmişti.