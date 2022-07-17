Havada panik! Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

ÖNLEM AMACIYLA İNDİ

IndiGo Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "6E-1406 IndiGo Havayolları'na ait yolcu uçağı Sharjah'tan Hyderabad'a gittiği esnada Karaçi'ye yönlendirildi. Pilot teknik bir arıza tespit etti. Gerekli prosedürler takip edildi ve önlem amacıyla uçak Karaçi'ye indi. Yolcuları Hyderabad'a götürmek için ek bir uçuş Karaçi'ye gönderildi" denildi.