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Giriş Tarihi: 17.7.2022 14:21 Son Güncelleme: 17.7.2022 14:23

Havada panik! Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

İHA
Havada panik! Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a giden bir yolcu uçağı Pakistan'a acil iniş yaptı. Uçakta teknik bir arızanın olduğu ve pilotun bu durumu fark etmesi üzerine acil iniş yaptığı ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentinden Hindistan'ın Hyderabad kentine gitmek üzere havalanan IndiGo Havayolları'na ait yolcu uçağı, Pakistan'ın Karaçi kentine acil iniş yaptı.

ÖNLEM AMACIYLA İNDİ

IndiGo Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "6E-1406 IndiGo Havayolları'na ait yolcu uçağı Sharjah'tan Hyderabad'a gittiği esnada Karaçi'ye yönlendirildi. Pilot teknik bir arıza tespit etti. Gerekli prosedürler takip edildi ve önlem amacıyla uçak Karaçi'ye indi. Yolcuları Hyderabad'a götürmek için ek bir uçuş Karaçi'ye gönderildi" denildi.

GEÇEN HAFTA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta SpiceJet'e ait bir yolcu uçağı da Delhi-Dubai seferi esnasında pilotun anormal yakıt kaybı tespit etmesi üzerine Karaçi'ye acil iniş gerçekleştirmişti.

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Havada panik! Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı
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