Havuz yaparken servet buldu

Fransa'nın doğusundaki Neuville-sur-Saone kasabasında yaşayan bir adam, havuz yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Kasaba sakini, bahçesine yüzme havuzu yapmak için kazı yaparken plastik torbalar içinde saklanmış, yaklaşık 800 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen altın buldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adam mayıs ayında altınları keşfettikten sonra durumu yetkililere bildirdi. İnceleme sonucunda, altınların tarihi eser olmadığı ve mal sahibinde kalması gerektiğine karar verildi. Altının yaklaşık 15-20 yıl önce yakındaki bir rafineride eritildiği tespit edildi.