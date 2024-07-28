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Giriş Tarihi: 29.7.2024

Havuzda 10 kat fazla klor 21 kişiyi zehirledi

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Havuzda 10 kat fazla klor 21 kişiyi zehirledi
Polonya'nın başkenti Varşova sokaklarında dün ambulansların siren sesleri yankılandı. Nedeni normalden 10 kat fazla klor konulan bir yüzme havuzuna girenlerin zehirlenmesiydi. 20'den fazla kişinin ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin sahada yaptığı incelemede sadece su yüzeyindeki klor oranın dahi yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu belirtildi. Polonya polisinin açıklamasına göre, havuzda zehirlenen dört çocuğun da hastanelerde müşahede altında tutulduğu belirtildi. Olay sonrası havuzun üç çalışanı, havuzla doğrudan bağlantılı oldukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Yüzme havuzu mühürlendi.
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Havuzda 10 kat fazla klor 21 kişiyi zehirledi
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