Hawaii’de yanardağ patladı!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nın yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı aktarılan açıklamada, patlamalar nedeniyle volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği belirtildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.