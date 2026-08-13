Hawaii’deki Kilauea Yanardağı 53’üncü kez lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağında 23 Aralık 2024'ten bu yana 53'üncü kez patlama meydana geldi.

LAV PÜSKÜRMESİ YAKLAŞIK 7.4 SAAT SÜRDÜ

Yerel saatle 15.45'te meydana gelen patlama sırasında püsküren lavlar, 150 metre yüksekliğe ulaştı. Lav aktivitesinin Hawaii Volkanları Milli Parkı içindeki zirve krateriyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Yanardağda son ve 52'nci patlama 28 Temmuz'da 19.10'da başlamış, 29 Temmuz 02.36'da sona ermişti. Lav püskürmesi, yaklaşık 7.4 saat sürmüştü.

2018'DE 700'DEN FAZLA EV YOK OLMUŞTU

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör