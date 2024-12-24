Hawaii’deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 80 metre yüksekliğe ulaştı

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 02.00 dolaylarında Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi.