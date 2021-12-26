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Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:51

Hayalet uçak Google Earth'ün radarına takıldı

Hayalet uçak Google Earth’ün radarına takıldı

Reddit'te bir kullanıcı 'tespit edilemez' olarak bilinen ABD'nin efsanevi hayalet uçağını yakalayan Google Earth'ün bir görüntüsünü paylaştı. Görüntülenemez uçağın görüntülenmesi, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'te u/Hippowned isimli bir kullanıcı, görünmezik özelliğine sahip olan uçağı Google Earth'ün yakaladığını iddia etti. Kullanıcı açıklamaında, "Bir çiftçinin evinin üstünden tarlasına doğru uçan hayalet bombardıman uçağını görmek mümkün. Komik olan ise efsanevi uçağın ilaçlama uçağı gibi görünmesi" dedi.

"OLDUKÇA KOMİK"

Pek çok insan 'hayalet uçağın' görünmez ve yakalanamaz olmasına rağmen Google Earth'ün radarına takılmasını oldukça komik buldu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Hayalet uçak olarak bilinen B-2 bombardıman uçağı ABD Hava Kuvvetleri'ne ait. Northrop Grumman B-2 Spirit olarak geçen uçak, nükleer ve konvansiyonel bombalar taşıma kapasitesine sahip. Radara yakalanmayan uçak, şu ana kadar üretilen en pahalı uçak olarak bilinmektedir. Uçağın piyasa değeri 2,2 milyar dolar (Yaklaşık 24,5 trilyon).

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Hayalet uçak Google Earth'ün radarına takıldı
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