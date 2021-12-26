Hayalet uçak Google Earth’ün radarına takıldı

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Hayalet uçak olarak bilinen B-2 bombardıman uçağı ABD Hava Kuvvetleri'ne ait. Northrop Grumman B-2 Spirit olarak geçen uçak, nükleer ve konvansiyonel bombalar taşıma kapasitesine sahip. Radara yakalanmayan uçak, şu ana kadar üretilen en pahalı uçak olarak bilinmektedir. Uçağın piyasa değeri 2,2 milyar dolar (Yaklaşık 24,5 trilyon).

