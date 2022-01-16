Hayat kurtarmak en büyük ödül

Nürnberg
kentinde yaşayan Diyarbakırlı Baran Kızılay
ile İstanbullu Furkan Karayel, köprüden atlayıp intihar etmek isteyen 34 yaşındaki Alman
kadını kurtarınca Christophorus
Madalyası ile onurlandırıldı. 23 yaşındaki gençler, kendilerine ödül getiren kahramanlığın hikâyesini SABAH
'a anlattı ve "Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey olamaz. Biz en büyük ödülü, intihar etmek üzere olan kadının elini tuttuğumuz anda aldık" dedi.
ŞÜPHELENİNCE TAKİP ETTİK
OLAY günü Bünyamin
ve Yasin
adlı arkadaşları ile birlikte bahçede oturduklarını ifade eden Baran ve Furkan, "Bir kadın bahçe kapısının önünde yığıldı. 'Bu hayatta kalmanın bir anlamı kalmadı' diye bağırdı. Yalınayaktı. Su verip sakinleştirdik. Kadın sinirli şekilde uzaklaştı. Durumundan endişelenince takibe aldık. Kadın otoyol köprüsüne ulaştı ve korkulukların ardına geçti. Kendini atacağını söylemeye başladı" diye konuştu.
DEFALARCA YALVARDIK
KADININ yanına koşarak yaklaştıklarını söyleyen Baran ve Furkan, "Ne olur yapma. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Çocuğun olduğunu söylüyorsun. Annesiz mi büyüsün" diye kadını ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. İki kahraman genç, "10 kez kendini atmaması için yalvardık. Bir anda ikimiz de kollarına yapıştık. Onu korkulukların diğer tarafından çekip aldığımızda inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Kendimizle gurur duyduk" dedi.
KADIN CİNNET GETİRMİŞTİ
İKİ Türk genci, cinnet getiren ve 10 aylık bebeğini susturamayınca tokatlayan, ardından bira şişesi fırlatarak yaralanmasına neden olan 34 yaşındaki sarhoş Alman kadınını intihar etmek üzereyken kurtardı. Kadının yalınayak olması ve söylediklerinden tedirgin olan gençler, takip ettikleri kadını otoyol köprüsünde intihar etmek üzereyken hayata bağladı.