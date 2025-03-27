İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 50 bin 208'e yükseldi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 855 oldu. Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

BATI ŞERİA DA AYNI

Ramazan ayını saldırılarla geçiren Gazzeliler, bayramı buruk karşılıyor. Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki iletişim görevlisi Nour Alsaqqa, "Gazze'de şu anda tanık olduğumuz şey, insanların oruç tutarken çoğu zaman bulundukları yerlerden kaçmak zorunda kalmaları ve düzgün bir şekilde yemek yemeden günlerce yaşamaya zorlanmalarıdır. Gazze'de nüfusun çoğu yerinden edilmiş durumda ve çadırlarda yaşıyor. İnsanlar, herhangi bir (Ramazan Bayramı) kutlamaya hazır değil, ruhsal ve fiziksel olarak değil" sözleriyle yaşanan vahşeti özetledi. İsrail'in saldırılarıyla Batı Şeria'da yerinden ettiği Filistinliler de "buruk bir bayramı" karşılıyor. Mervan Ebu Kebbaş, "Kamptaki evinizde, aileniz ve insanlarınız arasında bayram daha farklıdır. Ailenizi ve akrabalarınızı ziyaret edersiniz, bugün herkes dağıldı ve nerede olduklarını bilmiyoruz" dedi. Mustafa Ebu Gazale ise "Geçirdiğimiz ramazan ayı ve gelmekte olan bayram, hayatımızın en zor bayramı. Fakat bugün bunların hiçbiri yok" dedi.