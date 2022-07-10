Hayrete düşüren zaaflar

Japonya'da önceki gün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Başbakan Şinzo Abe suikastın yankıları sürüyor. Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) Eski Başbakan Abe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda "güvenlik kusuru" olup olmadığına dair soruşturma açılacağını bildirdi. Nara polisi ile Tokyo Metropolitan polisinin Abe'nin konuşma yaptığı sırada görevde olduğu kaydedildi. Polislerin ve Abe'yi koruyan silahlı güvenlik personelinin saldırıyı nasıl önleyemediklerine dikkat çeken NPA, Abe ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirileceğini belirtti. NPA, saldırıda güvenlik kusuru olup olmadığına dair soruşturma açılacağını ifade etti. Diğer yandan, güvenlik güçleri Abe'nin konuşma yaptığı etkinlikte görevli polis veya güvenlik personeli sayısına dair bilgi vermedi.Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Japonya yargı kaynaklarına göre, 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ilk olarak annesinin maddi iflasından sorumlu tuttuğu dini bir grup olan Soka Gakkoi liderine silahlı saldırı yapmayı planladığını söylediği öğrenildi. Annesinin iflasından etkilenen saldırganın, grubu desteklediğini iddia ettiği Abe'ye yönelik saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi. Saldırganın evinde yapılan aramada ise, suikastte kullanılana benzer el yapımı farklı silahlar ele geçirildi. Ayrıca Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkıda bulunduğunu söyledi.Japonya'nın Nara kentinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Eski Başbakan Şinzo Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Abe'nin otopsisinin tamamlandığını belirten yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı. Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti.Otopsi işlemlerinin ardından hastaneden alınan Abe'nin cenazesi, evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine götürüldü. Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie de yer aldı. Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere çiçekler bıraktı, dualar ederek gözyaşı döktü.41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami, cinayeti siyasi motivasyonla değil annesinin iflasına yol açan bir dini örgüte eski başbakan Şinzo Abe'nin verdiği desteğe duyduğu kinden dolayı işlediğini itiraf etti. Saldırgan, Abe'nin seçim kampanyası programına ise internetten ulaştığını ve eski başbakanın konuşma yapacağı yere defalarca gidip inceleme yaptığını itiraf etti.