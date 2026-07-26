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Hazar Denizi’nde gerilim! Ukrayna İran gemisine saldırdı: Ukrayna'da beklenen açıklama geldi!

Hazar Denizi’nde gerilim! Ukrayna İran gemisine saldırdı: Ukrayna'da beklenen açıklama geldi!

Hazar Denizi'nde savaşın seyri değişiyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde dün Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilerine İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Zelenskiy operasyonun ayrıntılarını açıklarken, İran'dan sert tepki geldi. Bölgedeki gerilimi tırmanırken saldırının perde arkası dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:29

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde dün Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

SBU'dan paylaşılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Hazar Denizi'ndeki bir petrol platformuna ve bazı gemilere düzenlediği saldırıların ayrıntıları paylaşıldı. Saldırıların, SBU tarafından İHA'larla yapıldığı belirtilen açıklamada, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait "Filanovski" petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemileri ve 12418 numaralı "Molniya" füze botunun da hedef alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: