HDK, katlederek ilerliyor

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) katliama devam ediyor. HDK milisleri, Kordofan bölgesine doğru ilerleyerek çatışmaları yoğunlaştırdı. Babanusa kasabasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu kasaba, merkezi Sudan'daki hem önemli bir ticaret merkezi olan hem de stratejik konumda yer alan El Obeid şehrine giden yolda bulunuyor. Saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, kadınlara yönelik tecavüz ve gençlerin kaçırılması insani krizi derinleştiriyor.