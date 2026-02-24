HDK, Kuzey Darfur’da saldırı düzenledi

Sudanlı bir insan hakları örgütü, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Mastariha köyünde "ölümcül" bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu Acil Durum Avukatları Grubundan yapılan yazılı açıklamada, HDK güçlerinin Mastariha köyüne baskın düzenlediği ve çok sayıda evi ateşe verdiği belirtildi.

İHA'LARLA SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Açıklamada, baskın öncesinde sağlık merkezi, pazar yeri, misafirhaneler ve sivillere ait evlerin de bulunduğu çeşitli noktalara insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, saldırılarda can kayıpları yaşandığı ve onlarca kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının "açık bir ihlali" ve Darfur'da sivillere yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

"Bu saldırı, Darfur'da devam eden ihlaller zincirine bir yenisini eklemektedir. Bu eylemler soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE ÇAĞRI

Açıklamada, Darfur'da işlenen suçların soruşturulması ve doğrudan sorumluların yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrıda bulunuldu.

HDK, suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bununla birlikte bazı HDK mensuplarının sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Mastariha'nın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettikleri görüldü.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Dagalu'nun lideri olduğu HDK, Ekim 2025'te Darfur Bölgesi'nin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmişti.

Faşir'de HDK'nin ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.