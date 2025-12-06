HDK milisleri Faşir’i mezbahaya çevirdi

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile çatışan dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) katliamları uydudan görüntülendi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre HDK milislerinin 26 Ekim'de ele geçirdiği ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti "insan mezbahasına" döndü. "Devasa bir suç mahali" olarak tanımlanan Faşir'de 150 binden fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu, öldürülenlerin sayısının ise 60 bini bulduğu düşünülüyor. Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Kurdufan bölgesinde şiddetin ve sivillere yönelik tehlikenin arttığını bildirerek, Güney Kurdufan eyaletindeki Kadugli kentinde kıtlık koşullarının tespit edildiği ve bunun diğer bölgelere yayılma riskinin bulunduğu konusunda uyardı.