HDK milisleri katliamları örtbas ediyor
Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'da savaş suçlarının üstünün örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Yale's Humanitarian Research Lab tarafından açıklanan ve Middle East Eye sitesinde yer alan verilere göre HDK milisleri özellikle ele geçirdikleri Faşir kentindeki katliamlarını örtbas etmek için öldürdüklerini toplu mezarlara gömüyor. BMMYK Sudan Temsilcisi Marie-Helene Verney ise ülkede krizin çözümü için siyasi müzakerelerin devam ettiğini, ancak sahadaki tabloya bakıldığında yakın geleceğin "pek iyimser" görünmediğini bildirdi.