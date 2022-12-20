Aygün Attar’dan HDP’li Paylan’a tepki: Derdi barış değil...

KARABAĞ AZERBAYCANDIR

Milyonlarca vatandaşımızın maaşından kesilen vergiyle aldığı maaşını ve bizim vergilerimizden ödenen yolluk yevmiyesini Türkiye aleyhinde propaganda yapmak, PKK'yı ve Ermeniciliği tebliğ etmek için kullanmakta olan ve kendisini demokrat olarak tanımlayan zata şu soruları ben sorayım istedim: "Evvela Güney Kafkasya'da ve tüm bölgede barışı huzuru bozan sizin etnik kimlikten olanlardır, suçlu 2020'de barış için imzalanmış üçlü sözleşmeye riayet etmeyen Ermenistan'dır, Türkmen gazının bölgedeki gerginlikte suçu yoktu.Yegane suçlu birilerinin gazına gelen ve gazını alamayıp Karabağlı Ermenileri de öz emellerine alet eyleyen Ermenistan'dır!Basın toplantısında gafletten değil hıyanetten dile getirdiğiniz" Karabağ yönetimi ile Azerbaycan yönetimi arasındaki görüşmeler de olumlu yönde sürmüyor" ifadesine gelince, şu kavram yıllardır manevi askeri olduğunuz Ermeni diasporasının terminolojisidir, Karabağ yönetimi diye bir şey yoktur, Karabağ Azerbaycan'dır .

ERİVAN'DA TÜRK KALMADI

Gerçek demokrat ve vicdan sahibi olduğunu iddia eden Paylan, duygusal açıklamalarına neden geçen yüz yılda nüfusunun yüzde yetmişi Türklerden müteşekkil olan Erivan'da şimdi bir tek Türkün kalmadığını eklemiyor?Hocalı Soykırımı'nı neden dile getirmiyor?4 nesil önce yaşandığı iddia edilen ilesinin ve halkının büyük felaketinden bahsederken neden benim gibi son 30 yılda toprağını mecburi terk etmek zorunda kalan Türk ailelerden ve onların yakın tarihteki büyük felaketlerinden konuşmuyor?

ZENGEZUR AÇIKLAMANIZ KARDAŞYAN'LA İSTİŞARENİZİN ÜRÜNÜ MÜ?

Azerbaycan'ın güya maksimalist beklentilerle "Zengezur koridorunu isterim, Karabağ'daki Ermenilere hiçbir hak vermem anlayışında olduğuna" dair beyanınız Kim Kardaşyan'la istişarenizin ürünü mü? Zira Zengezur koridoru açıklamanız bir siyasetçiden ziyade Kardaşyan takipçilerinin seviyesinde…

ERMENİ HALKINA BIRAKIYORUM

Zengezur koridoru gibi önemli ve içinde Ermenistan da dahil olmakla tüm bölge ülkelerinin kalkınması için hayati fonksiyona haiz bir güzergahı ancak kendileri basit olanlar basit bir şey olarak görebilirler İşsizlik nedeniyle ülkeyi terk edenlerin arttığı ve ağır ekonomik krizin yaşanmakta olduğu Ermenistan'ın da Türkiye-İran-Rusya-Gürcistan'ın da menfaatine olan Zengezur Koridoru'na destek yerine köstek çıkışınızın taktirini Ermeni halkına bırakıyorum.

TÜRKİYE'NİN KUDRETİ, ERDOĞAN'IN ŞANI

Azerbaycan'a taraf olmak eleştiri değil övgü vesilesidir ve Türkiye'nin kudreti, Erdoğan'ın da şanıdır! Türkiye ile Azerbaycan bir millet iki devlettir, kardeştir, müttefiktir.Garo Paylan'ın ve Paylangillerin bunu idrak etmesini beklemesem de hakikatın özü budur.Biz, birlikte güçlüyüz!"