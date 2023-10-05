HDP’li Sezai Temelli’den skandal sözler: Türkiye’yi karaladı! PKK’ya destek çıktı

Türkiye terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor. Ankara'daki PKK'nın alçak saldırı girişimi sonrası teyakkuz haline geçildi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Irak ve Suriye'deki PKK/YPG'ye ait tüm tesislerin 'meşru hedef' olarak kabul edileceğini ilan etti.
Peş peşe gelen açıklamaların ardından TSK Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği 3 hava harekatı ile hem çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi hem de terör örgütüne ait kritik tesisleri imha etti.
HDP'Lİ TEMELLİ TÜRKİYE'Yİ KARALADI: PKK'YA DESTEK ÇIKTI!
Türkiye'nin meşru operasyonları ise yine HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'nın kanalına katılarak provokasyona kalkıştı, yalanları sıraladı.
Sezai Temelli, TSK/MİT'in operasyonlarını 'saldırı' olarak niteledi. Temelli, operasyonların teröristlere değil de Kürt halkına yapıldığı iftirasına başvurdu.
MİT VE TSK'DAN NOKTA OPERASYONLAR
Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye'de konuşlu PKK/YPG'ye ait sözde askeri tesisleri ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah/mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara'daki kalleş saldırı sonrası Irak'ın kuzeyine yönelik peş peşe 3 hava harekatı gerçekleştirdi. Özellikle, Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki kritik terör hedefleri imha edildi.