Hedef askeri alt yapıyı çökerterek parçalamak

İç savaş ve kaostan yeni kurtulan Suriye'nin askeri alt yapısını çökerterek ülkeyi parçalamayı amaçlayan İsrail'in saldırılarına karşı dış ve iç tepkiler sürüyor. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Kabûn'da toplanan göstericiler İsrail'in saldırıları kınayan sloganlar attı. Öte yandan, İsrail'in geçtiğimiz cuma gecesi Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında 12 savaş uçağı kulalndığı açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırılarında uçaksavarlar ve bir karadan havaya füze rampası da dahil olmak üzere askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada, "hava harekatı özgürlüğünü korumak için" Suriye'ye saldırılara devam edileceği tehdidinde bulunuldu. Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. İsrail, 2 Mayıs'ta Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına da saldırıda bulunmuştu.

ŞARA, AZERBAYCAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle görüştü. Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şerifov ve beraberindekileri Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı öğrenildi.