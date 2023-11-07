Hedef süresiz şekilde işgal

İsrail'in döktüğü kanlara rağmen ABD, Gazze'de ateşkese hâlâ yanaşmıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'taktiksel duraklama olasılığını' tartıştığı basına yansıdı. Netanyahu ise ABD'nin ABC televizyonuna verdiği röportajda, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail'in "Gazze'nin güvenliğinden" sorumlu olacağını söyledi. İsrail Başbakanı, "Rehineler bırakılmadan ateşkes olmaz" ifadesini de kullandı. Ancak Netanyahu'nun bu açıklamasına ABD'den tepki geldi. "İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, bu görüşün daha önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından İsrail'e iletildiğini vurguladı. Öte yandan işgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordu güçlerinin Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini iddia etti.