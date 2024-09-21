Hedefi yeni bir Ortadoğu savaşı

Filistin topraklarında soykırım yapan, Lübnan'a art arda saldırılar düzenleyen İsrail bölgedeki gerilimi iyice tırmandırıyor. İsrail'in Lübnan'da iletişim cihazlarını patlatmasının ardından önceki gün acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi'' açıklamasında bulundu. Rusya, İsrail'in yeni bir "Ortadoğu savaşı" çıkarmaya çalıştığını belirtirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise "kitlesel katliam makinesi" olarak nitelediği İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum tarafından "kararlı" önlemler alınması gerektiğini vurguladı.