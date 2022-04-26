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Giriş Tarihi: 26.4.2022 16:07

Hedefte bu kez Google var! Rus Mahkemesi'nden 500 milyon rublelik yaptırım kararı

AA
Hedefte bu kez Google var! Rus Mahkemesi’nden 500 milyon rublelik yaptırım kararı

2 aydan fazla süredir devam eden savaş nedeniyle ABD ve Batılı devletler Rusya ve Rus kişilerine karşı peş peşe yaptırım kararları almıştı. Bir yaptırım kararı ise bu defa Rusya'dan geldi. Moskova Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google 'a ait ülke içindeki 500 milyon ruble değerindeki varlıklarına el koydu.

Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google'a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el koyulmasına hükmetti.

KARAR VERİLDİ

Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya'nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media'nın YouTube aleyhine açtığı davayı karara bağladı.

EL KONULACAK

Mahkeme, YouTube'un Gazprom Media'ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google'a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti. YouTube, Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda Rus medya şirketine ait kanallara erişimi yasaklamıştı.

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Hedefte bu kez Google var! Rus Mahkemesi'nden 500 milyon rublelik yaptırım kararı
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