Helene Kasırgası, ABD’yi felç etti: 200 ölüfelç

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisine ulaşan Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği bildirildi. Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgâr ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları toplamda 200'e ulaştı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kasırga nedeniyle bölgede hâlâ yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor. Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Starlink, Helene Kasırgası'ndan zarar gören bölgelere bir ay boyunca internet desteği saylayacağını duyurdu. Starlink yetkilileri, X'ten yaptıkları yazılı açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerde "arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için" 30 gün boyunca ücretsiz hizmet verileceğini belirtti. ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden Powerotuages internet sitesine göre, söz konusu 5 eyalette, kasırganın verdiği hasar nedeniyle hâlâ yaklaşık 1 milyon haneye elektrik ulaştırılamadığı kaydedildi.