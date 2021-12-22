Helikopteri okyanusa çakıldı: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere havalanan Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin helikopteri denize çakıldı. Yaşanan olayda helikopterde bulunan Gelle ve bir polis memuru 12 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kamuflaj kıyafeti ile bitkin halde görüntülenen Gelle'nin üşüdüğünü ifade ettiği ancak 'Ölme zamanım henüz gelmedi' dediği duyuluyor.
12 SAAT BOYUNCA YÜZEREK HAYATTA KALDI
Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere helikopter ile bölgeye hareket eden Gelle'nin helikopteri okyanusa çakıldı. Ancak Gelle ve helikopterdeki bir polis memuru hayatta kalmayı başardı. Gelle'nin yaklaşık 12 saat boyunca kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğu açıklandı.
'ÖLME ZAMANIM HENÜZ GELMEDİ'
57 yaşındaki Gelle, Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kamuflaj üniformasıyla şezlongda bitkin halde yatarken görülüyor. Üşüdüğünü belirten Gelle'nin videoda 'Ölme zamanım henüz gelmedi' dediği duyuluyor.
"ÇELİK GİBİ SİNİRLERİ VAR"
Polis şefi Zafisambatra Ravoavy yaptığı açıklamada, bakanın incelemelerde bulunduğu felakette en az 39 kişinin öldüğü bilgisine yer vermişti. Ravoavy ayrıca Gelle'in düşen helikoptere ait bir koltuğu suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;
'Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahipti ve bakan olarak bu ritmi sürdürüyor. Çelik gibi sinirleri var.'
Gelle, otuz yıl poliste hizmet verdikten sonra Ağustos ayındaki kabine değişikliğinin bir parçası olarak bakan oldu.