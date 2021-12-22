Helikopteri okyanusa çakıldı: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

"ÇELİK GİBİ SİNİRLERİ VAR"

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy yaptığı açıklamada, bakanın incelemelerde bulunduğu felakette en az 39 kişinin öldüğü bilgisine yer vermişti. Ravoavy ayrıca Gelle'in düşen helikoptere ait bir koltuğu suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahipti ve bakan olarak bu ritmi sürdürüyor. Çelik gibi sinirleri var.'

Gelle, otuz yıl poliste hizmet verdikten sonra Ağustos ayındaki kabine değişikliğinin bir parçası olarak bakan oldu.