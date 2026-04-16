Hem müzakere hem restleşme teslim olmayız

Dünya, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndaki olası yeni müzakere görüşmelerine kilitlenmişken tarafların restleşme ve misillemeleri de devam ediyor. Hem Washington hem de Tahran yönetimi bir yandan diyaloğa işaret ederken diğer yandan sert tutumunu devam ettiriyor. ABC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını, gelecek iki günün "inanılmaz" olacağını ifade etti. Trump, İran'da yeni bir "rejimin kurulduğunu" savunarak, "Karşılaştırınca oldukça makul olduklarını düşünüyoruz. Bence çok iyi gidiyoruz" dedi.

'KAPSAMLI BARIŞ'

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda "bir süre daha onlarla uğraşmak zorunda kalacaklarını" söyledi. Fox News'e de konuşan Trump savaşın "bitmeye çok yakın" olduğunu dile getirdi. Son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da Trump'ın İran'la dar değil, aksine "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun için müzakerelere devam edeceklerini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısızlığa mahkûm olduğunu söyledi. Uluslararası sistemdeki "çifte standartları" eleştiren Pezeşkiyan, herhangi bir ülkeye yapılan askeri saldırının "evrensel olarak kabul görmüş" ilkelere aykırı olduğunu ve ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın da hukuksuz olduğunu vurguladı.

'BASKIYI ARTIRMA' STRATEJİSİ

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşma 22 Nisan'da doluyor. Öte yandan Washington Post'un haberine göre Pentagon, müzakereler sürerken Ortadoğu'ya binlerce ek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. Sevkiyatın, olası çatışma senaryolarına karşı "baskıyı artırma" stratejisi olduğu belirtiliyor.

'DESTANSI BAŞARISIZLIK'

ABD'de İran krizi de her geçen gün derinleşiyor. ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD'nin İran'a saldırılarını "destansı başarısızlık" olarak niteleyerek, bu saldırıların Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını Senato'nun gündemine getireceklerini söyledi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Kongre'ye, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi için komisyon kurulmasını öngören tasarı sundu.

PAKİSTAN HEYETİ İRAN'DA

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir başkanlığındaki üst düzey heyet, ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak için dün İran'a gitti.