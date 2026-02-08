Hem müzakere hem tehdit aynı masada

İran ve ABD, Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'ta yapılan dolaylı görüşmelerin ardından, müzakerelerin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Kritik görüşme ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hakkında çok iyi görüşmeler yaptık ve İran'ın bir anlaşma yapmak istediği anlaşılıyor" dedi.

'İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Trump, "Önümüzdeki haftanın başlarında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise 17. Aljazeera Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD ile müzakereler için iyi bir başlangıç yaptıklarını savundu. Arakçi, "Washington'un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldırma imkânımız bulunmuyor. Ancak bölgedeki üsleri hedef alırız" uyarısında bulundu. ABD ve İsrail bombardımanının İran'ın nükleer kabiliyetini yok edemediğini öne süren Arakçi, "(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme (oranı) konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız" dedi.