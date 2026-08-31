Hem soykırım örgütü hem yalan makinesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Çelik, Netanyahu yönetimini "soykırım örgütü" olarak nitelendirdi. Çelik, "Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir" ifadelerini kullandı. İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli yalanlarla hedef aldığını belirten Çelik, bunun Erdoğan'ın İsrail yönetimine karşı sergilediği duruştan kaynaklandığını savundu. Çelik, "Bu 'soykırım şebekesi' sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır" dedi.

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İsrail yönetiminden gelen açıklamaların herhangi bir öneminin bulunmadığını belirten Çelik, "Çünkü söyledikleri her şey 'soykırım örgütünün terör propagandası'ndan ibarettir" ifadelerini kullandı. Çelik, "İnsanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'e tepki göstererek söz konusu ifadelerin "korkak ve çürümüş zihniyeti" yansıttığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör