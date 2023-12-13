Heniyye: Hamas’ın içinde olmadığı senaryo hayaldir

ARAP VE İSLAM TOPLUMLARINA ÇAĞRI

Arap ve İslam ülkelerinden İsrail saldırılarına karşı etkili duruş sergilemelerini isteyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Arap ve İslam toplumlarına İsrail saldırıları ile orantılı olarak eylem kapsamını genişletme çağırısı yapıyoruz ki, tarih nüfusu bir buçuk milyarı aşan ümmetin, toprakları, mukaddesatı ve onuru adına mücadele eden evlatları (Filistin halkı) için elinden geleni yapmadığını yazmasın."

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ

Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ezici çoğunlukla alınan ateşkes öngören kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Heniyye ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Filistin topraklarındaki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olduğuna ilişkin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektubu ve bu konudaki tutumlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.