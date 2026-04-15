Hep aynı taktik

Siyonist İsrail yaptığı katliamlara tepki gösteren ve soykırımcı olduğunu hatırlatan herkesi türlü yalanlarla hedef alıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturması sonrası siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla itibar suikastına uğradı. İsrail tarafından kendisini etkisiz hale getirmek için yapılan haksız suçlamalar sonrası başlatılan soruşturmada delil bulunamadı.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Ortadoğu'da yaptığı katliamlara sık sık tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de benzer bir şekilde hedef alındı. Her seferinde Filistin'e destek açıklaması yapan Sanchez'in eşi Begona Gomez, yolsuzlukla suçlandı. Gomez hakkında yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı dahil olmak üzere 4 ayrı suçlamadan düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.