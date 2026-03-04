Hep yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye gelerek Ankara'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Gazzeli Aişe Neccar ve İnas Attatri, Türk Kızılay'a ve Türklere teşekkür etmek için iftar sofrası hazırladı. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Gazzeli Neccar, "Burada biz kendimizi hiç yabancı hissetmedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bize kardeşliği hissettiren Türk kardeşlerimize teşekkür ederiz" dedi. Attatri ise "İsrail sıradan hayatlarımızı elimizden aldı. Tek hayalimiz bir sonraki ramazanı kendi ülkemizde, kendi ailelerimizle birlikte geçirmek" dedi. Neccar "Buraya eşimin tedavisi için Türkiye'nin yardımlarıyla geldik ama aklımız, kalbimiz Gazze'de" ifadelerini kullandı.