Sumud Filosu’na baskın

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için eylül ayından bu yana seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'na, Gazze'ye 69.3 mil (yaklaşık 112 kilometre) kala siyonist İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi. İsrail komandoları, filodaki gemilere çıkarak yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Gazze'ye yardım taşıyan özgürlük filosundaki 45 teknenin önü İsrail hücumbotlarınca kesildi.

Karartma yapılan gemilerdeki aktivistler ülkeleriyle canlı yayınlar yapmaya başladı. Filonun amiral gemisi Alma'ya müdahale eden siyonist güçler gemideki aktivistleri alıkoydu. İsrail Donanması filoya "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" uyarısında bulunduktan sonra gemilerle kurulan iletişim tamamen kesildi, internet üzerinden yapılan canlı yayınlara da ulaşılamadı.

Filonun sosyal medya hesaplarından ise "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı. Filodan daha sonra "Müdahale edilmeyen gemilerimiz yoluna devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

'SALDIRI TERÖR EYLEMİ'

Siyonist müdahalenin ardından Türkiye, gemilere saldırının masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." ifadeleri kullanıldı. Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı ifade edilerek BM'ye ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu.

'HUKUKSUZ, BARBAR SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sumud Filosu'na hukuksuz, barbar saldırı kabul edilemez", AK Parti Sözcüsü Çelik "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Müdahale düşmanca ve barbarcadır" ifadelerini kullandı.