Her evde bir ölüm var

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki depremde en az 800 kişi yaşamını yitirdi, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Yerel saatle 23.47'de yaşanan depremin merkez üssünün Celalabad şehri olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi. Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde yıkım ağır oldu. Depremzedeler yaşadıkları felaketi "Her evde en az bir kişi öldü. Herşeyimizi kaybettik sözleriyle" anlattı. Türkiye'den yapılan açıklamada depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu bildirildi.