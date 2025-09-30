Her geçen gün yok oluyoruz

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir devlet terörü estiren İsrail, vahşetini büyük bir pervasızlıkla sürdürüyor. SABAH aracılığıyla dünya kamuoyuna seslenen Gazzeliler, her gün biraz daha yok oluyoruz diyerek, siyonist dehşete uluslararası camianın dur demesi gerektiğini kaydetti. Gazze'nin son ayakta kalan hastanelerinden olan Nasser Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Doktor Ahmet Er Rubi, "Bütün hastaneler bombalandı. Siviller tedavi ediliyorken bombalandı. Bombalamalar canlı yayın eşliğinde yapıldı.

Birçok hastane de kapatıldı. Kalan birkaç hastanede ise tıbbi hiçbir malzeme yok. Ve durum her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Yaralılar geliyor. Tıbbi müdahaleyi çok ilkel şartlarda yapmak durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Doktor Er Rubi, "Her gün 100 şehit veriyoruz. 300 de yaralı geliyor. Cerrahi müdahale görmesi gereken yaralılarımızı da birkaç gün sonra kaybediyoruz. Gerekli tedavi uygulayamıyoruz. Ölümler her geçen gün artarak devam ediyor. Gazze tüm dünyanın gözü önünde ölüyor. Her gün biraz daha yok oluyoruz" şeklinde konuştu. İnsani yardıma ulaşımın neredeyse durduğunu vurgulayan Doktor Er Rubi, "Türk milletine çok büyük saygı duyuyoruz" dedi.