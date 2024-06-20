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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Her gün 2 bin çocuk kirli havadan ölüyor

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Her gün 2 bin çocuk kirli havadan ölüyor
Her gün 5 yaşın altında 2 bin çocuk hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Avrupa Sağlık Etkileri Enstitüsü'nün araştırmasına göre, hem dış mekân hem de iç mekân kirliliği sağlığa giderek daha fazla zarar vermeye devam ediyor. 2021'de hava kirliliği nedeniyle 8 milyondan fazla çocuk ve yetişkin öldü. Kirli hava artık dünya genelinde tütün kullanımını geride bırakarak ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alıyor. Beş yaşın altındaki çocuklar arasında ise hava kirliliği, ölüme neden olan risk faktörü olarak yetersiz beslenmeden sonra ikinci sırada yer alıyor. Enstitünün bu yıl UNICEF'le ortaklaşa hazırladığı hava kirliliği ile ilgili raporda özellikle yoksul ülkelerdeki çocukların hava kirliliğinden daha çok etkilendiği görüldü.
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Her gün 2 bin çocuk kirli havadan ölüyor
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