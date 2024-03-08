Her gün 63 kadın katlediliyor

Gazze Şeridi'ndeki insani kriz en çok Filistinli kadınları etkiliyor. Dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Ancak, bunun Filistinli kadınlar için hiçbir anlamı yok. Hijyen sorunu çeken, yetersiz beslenen, güvenlikleri olmayan ve binbir zorlukla savaşan kadınlar sağlıksız koşullarda yaşama tutunmaya, çocuklarına bakmaya çalışıyor. Binlerce kadın ise insani olmayan zor şartlar altında doğum yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gazze'deki kadınlar bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi. İsrail'in saldırılarında en az 9 bin kadının öldürüldüğü ve çok daha fazlasının ise enkaz altında kaldığı vurgulanan paylaşımda, Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler" denildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkûm ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinli kadınların yaşadığı drama ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki 60 bin hamile kadın yetersiz beslenme, dehidrasyon ve uygun sağlık bakımı eksikliğinden muzdarip. Bunlardan yaklaşık 5 bini her ay bombardıman ve yerinden edilme nedeniyle zorlu, güvensiz ve sağlıksız koşullarda doğum yapıyor" ifadelerine yer verildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise "Bu uluslararası gün, başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistinli kadınları onurlandırmanın değil, aşağılanmasının, öldürülmesinin, üzerlerine ateş açılmasının, işkence ve zorla yerinden edilmesinin gerçek bir örneğini temsil ediyor'' açıklamasında bulundu.