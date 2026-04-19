‘Her gün insanlar ölüyor, bu ateşkes değil’

Siyonist İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 8 artarak 72 bin 549'a çıktı. İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Han Yunus'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden engelli Filistinli Mesud Ebu Amra için dün cenaze töreni yapıldı. Mesud'un babası Bekri Ebu Amra, oğlunun engelli olduğunu ve yardıma muhtaç bir durumda bulunduğunu belirterek, "Oğlum kendi başına hayatını sürdüremiyordu. Buna rağmen vuruldu" dedi.

BM: GAZZE'DE GÜVENLİ YER YOK

Ateşkese rağmen saldırıların devam ettiğini dile getiren Ebu Amra, "Ateşkes deniyor ama her gün insanlar hayatını kaybediyor... Arap kardeşlerimizden gerçek ateşkes yapmalarını istiyoruz. Arap kardeşlerimiz bizimle Yahudiler arasında bir aracı mı? " diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de "garanti edilmiş bir güvenliğin" olmadığını bildirdi.

ÖLDÜRÜP CENAZESINE EL KOYDULAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinli bir gencin cenazesine el koydu. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, El Halil kentine bağlı Dura beldesinde 25 yaşındaki Muhammed Ahmed es-Suveyti'ye ateş açtı. Gencin, gasp edilmiş Filistin topraklarında inşa edilen "Negohot" isimli yasa dışı yerleşim yerine yaklaştığı iddiasıyla hedef alındığı aktarılan haberde, olay yerinde hayatını kaybeden Suveyti'nin cenazenin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

GAZZE'NIN ACI ÇIĞLIĞI

İsrail saldırısında ağır yaralanan 13 yaşındaki Ali Ebu Teyir, yaşam mücadelesi veriyor.