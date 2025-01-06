Her gün yeni bir katliam: 88 ölü

Soykırımcı İsrail ordusu, tüm uluslararası tepkilere ve devam eden ateşkes görüşmelerine rağmen Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. Son günlerde evlere, mülteci kamplarına ve özellikle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdılar. İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 5 katliam daha yaptı. Söz konusu katliamlarda 88 kişi yaşamını yitirirken 208 kişi de yaralandı. Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin hizmet dışı kaldığını, artık hasta ve yaralılara hizmet vermediğini belirtti.Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi. Sağlık hakkının tüm yasa ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili uluslararası taraflara ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin mahrum bırakıldığı bu hakkın yeniden sunulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 45 bin 805 kişi hayatını kaybetti.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi halinde 27 Kasım'da varılan ateşkesi tanımayıp saldıracakları tehdidinde bulundu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü ziyaret eden Katz, Tel Aviv yönetiminin "anlaşmanın uygulanması için çaba gösterdiğini" ancak Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmemesi durumunda harekete geçeceklerini söyledi. İsrail sık sık ateşkesi ihlal ediyor. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.