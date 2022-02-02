Her Rus için kutupta ücretsiz 1 hektar arazi

Rusya
vatandaşları, Arktika
bölgesinde (Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde kalan bölge) bir hektarlık arazi kullanma hakkına sahip oldu. 1 Ağustos 2021'de başlayan "Arktika'da Bir Hektar" programından daha önce yalnızca Arktika'daki bölgelerin sakinleri yararlanabiliyordu. Sputnik'in haberine göre, bir hektarlık araziler Arhangelsk, Murmansk bölgelerinin yanı sıra Nenetsk ve Yamal-Nenetsk özerk bölgeleri, Kareliya ve Komi cumhuriyetleri olmak üzere Rusya'nın 6 bölgesinden alınabiliyor. Şu anda vatandaşların kullanabileceği 1 milyon hektarlık arazi mevcut.