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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Her Rus için kutupta ücretsiz 1 hektar arazi

Her Rus için kutupta ücretsiz 1 hektar arazi
Rusya vatandaşları, Arktika bölgesinde (Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde kalan bölge) bir hektarlık arazi kullanma hakkına sahip oldu. 1 Ağustos 2021'de başlayan "Arktika'da Bir Hektar" programından daha önce yalnızca Arktika'daki bölgelerin sakinleri yararlanabiliyordu. Sputnik'in haberine göre, bir hektarlık araziler Arhangelsk, Murmansk bölgelerinin yanı sıra Nenetsk ve Yamal-Nenetsk özerk bölgeleri, Kareliya ve Komi cumhuriyetleri olmak üzere Rusya'nın 6 bölgesinden alınabiliyor. Şu anda vatandaşların kullanabileceği 1 milyon hektarlık arazi mevcut.
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Her Rus için kutupta ücretsiz 1 hektar arazi
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