Her senaryoya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün katıldığı televizyon programında Şam yönetimi ile bölücü örgüt arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi. "Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli" diyen Fidan, şunları kaydetti: "Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz." Bölücü terör örgütüne yapılan çağrıya da dikkat çeken Fidan, "Yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor.

Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı. Bu fırsat penceresini değerlendirirlerse, Türkiye ve bölge için açılım olur. Başkaları aklını çelerse kendi bilecekleri iş, biz her türlü senaryoya hazırız" diye konuştu. Fidan, İngiltere'nin, Avrupa'nın belli ülkelerinin, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir yapının bölgede kendi çekim merkezini oluşturmasının mümkün olduğunu da kaydetti.