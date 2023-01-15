‘Her şeyi anlatsaydım ailem beni affetmezdi’

Daha çıkmadan büyük ses getiren ve çıktığı ilk gün 1 milyondan fazla kopya satarak rekor kıran Prens Harry'nın 'Spare' adlı kitabındaki ifşalarıı gündemden düşmüyor. Kitabında çarpıcı itiraflarda bulunan Prens Harry, Daily Telegraph'a kitaptan çıkarmak zorunda kaldığı bölümlerden bahsetti. Prens Harry "Ağabeyim ve benim aramda ve bir noktada babam Kral Charles ile aramda bazı şeyler yaşandı ama bunları tüm dünyanın bilmesini istemiyorum. Çünkü eğer söylersem beni affedeceklerini sanmıyorum" dedi."Tabii kitabımda söylediğim şeyleri düşününce beni hiçbir zaman affetmeyecekler zaten" diyen Prens Harry, ailesinin kendisiyle oturup konuşmasını istediğini dile getirdi. "Bana yaptığınız her şeyi affetmeye hazırım. Keşke benim kendimi kandırdığımı ve paranok olduğumu söylemek yerine benimle düzgün bir konuşma yapsanız çünkü gerçekten istediğim şey dürüstlük. Ve bir de eşim Meghan'a özür dilenmesi" diyen Prens Harry'nin kitabı satışa çıktığı ilk günde 1,4 milyon kopya satarak rekor kırmıştı.