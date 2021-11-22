Her şeyi denedi ancak bir çatlak bile oluşturamadı! Altın olduğunu sandığı taş çok daha değerli çıktı...

NE MATKAP NE DE ASİT HİÇ BİRİ İŞE YARAMADI

Kırmak için bir kaya testeresi, bir açılı taşlama makinesi, bir matkap denedi, hatta asitle ıslattı. Ancak, çatlak bile oluşturamadı. Ancak atmak yerine evinde tutmayı tercih eden Hole, külçeyi kimlik tespiti için Melbourne Müzesi'ne götürdü.