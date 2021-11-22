Her şeyi denedi ancak bir çatlak bile oluşturamadı! Altın olduğunu sandığı taş çok daha değerli çıktı...

Avustralyalı David Hole'un metal dedektörü ile yaptığı araştırma sonucunda bulduğu külçe ile değişti. Altın olduğunu sandığı sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı kaya tahmininde çok daha değerli bir gök taşı ollduğunu öğrendi. Asitle bile ıslattığı külçede küçük bir çatlak dahi oluşturamayan Hole, hayatının şokunu yaşadı...
Fotoğraf: Melbourne Müzesi
Avustralya'da metal detektörüyle araştırma yapan David Hole, servet değerinde bir kaya parçası buldu. Sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kayayı altın külçesi olması umuduyla yıllarca saklayan Hole, bulduğu şeyin altından çok daha değerli bir gök taşı olduunu öğrendi.
Avustralya'lı David Hole, 2015 yılında Melbourne'deki Maryborough Bölge Parkı'nda metal detektörüyle araştırma yaparken bulduğu kaya parçasını açmak için her şeyi deneyen Hole'un bütün çabaları sonuçsuz kaldı.
NE MATKAP NE DE ASİT HİÇ BİRİ İŞE YARAMADI
Kırmak için bir kaya testeresi, bir açılı taşlama makinesi, bir matkap denedi, hatta asitle ıslattı. Ancak, çatlak bile oluşturamadı. Ancak atmak yerine evinde tutmayı tercih eden Hole, külçeyi kimlik tespiti için Melbourne Müzesi'ne götürdü.
ALTINDAN ÇOK DAHA DEĞERLİ
Bulunan nesnenin altından çok daha değerli olan bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, Maryborough adını verdikleri 4,6 milyar yıllık göktaşını anlatan bilimsel bir makale yayımladı.
YÜKSEK ORANDA DEMİR İÇERİYOR
17 kilogramlık göktaşının bileşiminin yüksek oranda demir içerdiği açıklandı.
Melbourne müzesi jeologu Dermot Henry, "Meteoritler, uzay araştırmasının en ucuz biçimini sağlıyor. Bizi zamanda geriye götürüyorlar, Güneş Sistemimizin (Dünya dahil) yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları sağlıyorlar" dedi.