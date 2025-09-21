Uluslararası Yardım Koordinatörü Doktor Salah Rantisi, "İşgal şu an Gazze'nin dış bölgelerinde devam ediyor. Siyonistler yüzlerce kiloluk bomba taşıyan patlayıcı robotlar kullanıyor. Gazze Şehri'ndeki mevcut durum çok zor. Özellikle Şati Mülteci Kampı, Tel el-Hava, Şucaiyye ve Zeytun mahalleleri başta olmak üzere kentin büyük bölümünde bombardıman aralıksız sürüyor. Her gün ölümle yaşıyoruz. 350 bin kişi Gazze Şehri'nden güneye – Han Yunus ve orta bölgelere – göç etmek zorunda kalıyor. Bölgede hiçbir güvenli nokta yok. Her taraftan üzerimize ölüm yağıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 93 ŞEHİT

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü Dr. İsmail es Sevabtah ise "Günde 93 şehit veriyoruz. Siyonistler kitlesel göçü ve sistematik soykırımı dünyanın gözü önünde işliyor. İşgal güçleri, savaş uçaklarıyla yerleşim mahallelerini ve konut kulelerini kasıtlı ve sistematik biçimde bombalamaya devam etmektedir. Bu rakamlar ve olgular, yaşananların sistematik bir soykırım ve zorla kitlesel göç politikası olduğunu, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali niteliği taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in acilen harekete geçerek bu suçları durdurması ve işgali işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.