Her yerden ceset çıkıyor

srail'in 68 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze Şeridi'nde enkazların altında cenaze arama çalışmaları sürüyor. 2 yıldır soykırıma tanıklık eden siyonist zulüm altında büyük acılar çeken Gazzeliler bu kez iş makinelerinin kazı çalışmaları sırasında belki de kayıp olan yakınlarının cansız bedenlerini bulabilmek için nöbet tuttu. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı. Savunma ekiplerinin çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hâlâ enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti. Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.