‘Herkes senden nefret ediyor’
Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki gece yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Axios'a göre Trump, Lübnan'a yönelik saldırıların İran ile yürütülen müzarekeleri baltaladığı gerekçesiyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. Trump, "Seni ben kurtarıyorum, herkes senden nefret ediyor. Sen lanet olasıca aklını kaçırmışsın. Ben olmasaydım hapiste olurdun" dedi. Trump ayrıca İsrail'in Hizbullah'a saldırmayacağını duyurdu. Ancak İsrail, saldırılarına devam etti. Son saldırılarda ikisi çocuk 6 Lübnanlı daha yaşamını yitirdi.