‘Herkese göre İsrail odadaki fil’
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman es Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. "(İran ile ABD arasındaki müzakere süreci) Aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi, daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak" diyen Bakan Fidan "İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Herkesin barışı, diplomasiyi konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.