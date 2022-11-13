Herson’da altyapı yok edildialtyapı

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin çekildikleri Herson'da kritik altyapıyı yok ettiğini açıkladı.Herson Belediye Başkanı Roman Holovnia da şehirde su, ekmek ve ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi. Zelenski ayrıca Donetsk'teki çatışmalara ilişkin, "Orası tam bir cehennem" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Beyaz Saray'dan bir kaynak New York Times gazetesine, "önümüzdeki yıl Ukrayna'daki çatışmaların yavaşlayacağı, "kış molasının" altı aya kadar sürebileceği" tahminini aktardı. Bu arada Newsweek'in haberine göre de Ukrayna 24 Şubat'tan bu yana kaybettiği bölgelerin yüzde 48'ini geri almayı başardı.