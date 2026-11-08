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Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 67 milletvekilinin Eisenkot'u hükümeti kurmak için önermesi, Netanyahu'nun siyasi geleceğine yönelik baskıyı artırırken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 19:48 Son Güncelleme: 08 Kasım 2026 19:56

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) düzenlenen resmi törenle Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı. Eisenkot, yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in zorlu ve kaderini tayin edici olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hükümeti kurma sürecinin olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini belirten Eisenkot, "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok." dedi. İsrail Meclisinde geniş bir çoğunluğun desteğini alan yeni bir hükümeti hızlıca kurmanın mümkün olduğunu belirten Eisenkot, "Eğer Likud ve Dini Siyonizm partilerinin üyeleri gerçekten Cumhurbaşkanı'nın önünde beyan ettikleri gibi bu zamanın bir birlik zamanı olduğuna inanıyorlarsa, gelip benim liderliğimdeki bir hükümeti ve sunduğum ilkeleri desteklememeleri için hiçbir mantıklı neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.