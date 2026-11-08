Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 67 milletvekilinin Eisenkot'u hükümeti kurmak için önermesi, Netanyahu'nun siyasi geleceğine yönelik baskıyı artırırken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!
AA AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) düzenlenen resmi törenle Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı. Eisenkot, yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in zorlu ve kaderini tayin edici olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

Hükümeti kurma sürecinin olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini belirten Eisenkot, "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok." dedi. İsrail Meclisinde geniş bir çoğunluğun desteğini alan yeni bir hükümeti hızlıca kurmanın mümkün olduğunu belirten Eisenkot, "Eğer Likud ve Dini Siyonizm partilerinin üyeleri gerçekten Cumhurbaşkanı'nın önünde beyan ettikleri gibi bu zamanın bir birlik zamanı olduğuna inanıyorlarsa, gelip benim liderliğimdeki bir hükümeti ve sunduğum ilkeleri desteklememeleri için hiçbir mantıklı neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

Meclisin ezici çoğunluğunun başbakan olması için kendisini desteklediğini, ancak 74 milletvekilinin artık görevi sona eren hükümete ve onu yöneten Binyamin Netanyahu'ya güveninin kalmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Eisenkot, söz konusu açıklamasıyla İsrail Meclisine giren 67 milletvekilinin kendisine doğrudan destek vermesine ve daha önce Netanyahu hükümetinde yer alan 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin başbakanlık için hiçbir ismi önermemesine atıf yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

Cumhurbaşkanı Herzog ise Eisenkot'a hitaben, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı. Eisenkot'un ilerleyen günlerde koalisyon hükümetini kurabilmek için parti liderleriyle kritik temaslarda bulunması bekleniyor. Yashar Partisi lideri, hükümeti kurmak için 28 gün süreye sahip olacak, ihtiyaç halinde ise 14 gün ek süre verilecek.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

NE OLMUŞTU?

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

İsrail Meclisine girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'si Herzog'a hükümeti kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Herzog kararını verdi: İsrail’de hükümeti Eisenkot kuracak!

Seçimlerde 19 milletvekili çıkararak tarihi sayıya ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi önerisinde bulunmuştu. Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını söylemişti.

#ISAAC HERZOG #NETANYAHU #İSRAİL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!