Herzog’un Londra ziyareti olaylı geçti: İsrail Cumhurbaşkanı’na şüpheli paket şoku

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Londra'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadığını belirtti.

Bu saldırıyı "kabul edilemez" olarak niteleyen Starmer, bu eylemin İngiltere'nin önemli bir müttefikinin egemenliğini ihlal ettiğini, barışa da fayda sağlamayacağını vurguladı.

Starmer, Gazze konusunda ise endişelerini dile getirerek İsrail'den bu gidişatı değiştirmesini istedi.

Herzog'a insan yapımı kıtlığa son verme çağrısında bulunan Starmer, bunu sağlamak için saldırıları durdurmak ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

İki lider Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi gerektiğine işaret ederken Starmer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otobüse düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Starmer, İsrail ve İngiltere'nin iki eski müttefik olduğunu, bölgede barışın yanında İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İki lider, bu gelecekte Hamas'ın herhangi bir rol oynamayacağını da sözlerine ekledi.